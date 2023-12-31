Уцелели ли самые точные часы Украины после российской атаки по Харькову

В ночь на 31 декабря российские оккупанты ударили по центру Харькова "Шахедами". Враг атаковал гражданскую инфраструктуру.

Повреждения получили несколько жилых и административных зданий, в частности, здание Института метрологии, где хранятся самые точные часы Украины.

Смотрите также Сел в горящий автомобиль и спас соседние машины: в полиции Киева отметили храбреца

Насколько пострадал Институт метрологии

Часы уцелели и работают, рассказал в комментарии СМИ исполняющий обязанности гендиректора научного центра Владимир Скляров. Он напомнил, что это устройство – "уникальное техническое оборудование", по которому сверяет время авиация и железная дорога.

Кроме того, ученый отметил, что в результате вражеской атаки на первом этаже центра выбиты почти все окна. К счастью, пострадавших среди работников, а их в Институте почти две сотни, нет.

Скляров сказал, что Институт не в первый раз оказывается под российским ударом.

Как выглядит здание Института метрологии / Фото Общественное

Россияне ударили по Харькову баллистикой и "Шахедами": что известно