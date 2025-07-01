Российские войска в понедельник, 7 июля, ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали регион ударными БпЛА типа "Шехед".

Зафиксировано повреждение гражданских объектов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

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Враг ударил "Шахедами" по Запорожью

Российские войска днем 7 июля атаковали Запорожье. Враг для удара применил ударные БпЛА. Федоров сообщал, что зафиксированы разрушения. Также есть раненые.

Вскоре глава ОВА показал первые кадры последствий вражеской атаки на Запорожье.

Враг ударил по Запорожью: смотрите видео

Глава Запорожской ОВА впоследствии уточнил, что 6 ударов "Шахедами" агрессор нанес по Запорожью.

Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра,

– говорится в сообщении.

Напомним, что одновременно с ударами по Запорожью, враг ударил и по Харькову, там прозвучал ряд взрывов. В городе зафиксировано несколько попаданий.

К слову, в ночь на 7 июля враг атаковал Украину 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 дроном.