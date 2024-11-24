Атака "Шахедами" продолжается: на Киевщине работает ПВО

Российские оккупанты продолжают атаковать ударными БпЛА украинские города. Так, утром 24 ноября в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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По состоянию на 8:19 утра в Киевской области продолжается воздушная тревога. В ОВА попросили всех жителей региона оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО,

– проинформировали там.

В ОВА также подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя делать фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, или сбивания воздушных целей и их падения.

Отметим, что в Воздушных силах в 7:49 сообщали о вражеских БпЛА на юге Черниговщины, которые держали курс на Киевщину.