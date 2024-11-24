Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Ворог атакує Київщину "Шахедами"
Станом на 8:19 ранку в Київській області триває повітряна тривога. В ОВА попросили всіх жителів регіону залишатися в укриттях.
В області працює ППО,
– проінформували там.
В ОВА також наголосити, що у жодному разі не можна робити фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, або збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Зазначимо, що в Повітряних силах о 7:49 повідомляли про ворожі БпЛА на півдні Чернігівщини, які тримали курс на Київщину.