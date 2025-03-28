Удары "Шахедами" участятся в ближайшие месяцы, – в ЦПД предупредили об угрозе

На переговорах в Саудовской Аравии Россия якобы согласилась не обстреливать энергетические объекты. Впрочем, это только на словах. Враг продолжает бить по украинской инфраструктуре и этим откровенно показывать свое пренебрежение к президенту США.

Так, у Зеленского заявили, что только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины, передает 24 Канал.

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Россия готовится усилить атаки на Украину

Руководитель Центра противодействия дезинформации прокомментировал поведение оккупантов. По словам Андрея Коваленко, Путин фактически сознательно унижает Трампа.

Он (Путин – 24 Канал) бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном",

– говорится в сообщении Коваленко.

Чиновник напомнил, что сейчас Россия ежедневно осуществляет атаки "Шахедами" на Украину и планирует нарастить их количество в ближайшие месяцы. Кремль таким образом стремится дискредитировать США на мировом уровне.