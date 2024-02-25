Оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами": есть ли попадания и пострадавшие

В ночь на 25 февраля оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину "Шахедами". В частности, россияне запустили дроны на Киевщину. По ударным БПЛА отработали Силы ПВО.

Какие последствия российской атаки, есть ли попадания и пострадавшие, рассказали в Киевской ОВА. Там отметили, что тревога длилась два часа, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Глава ОВА отметил, что этой ночью в области работали силы ПВО.

Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет,

– рассказал Руслан Кравченко.

Также чиновник добавил, что падение обломков сбитых целей произошло на открытой территории за пределами населенных пунктов. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.

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Что известно о ночной атаке агрессора