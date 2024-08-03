На Николаевщине сбили "Шахеды": вспыхнул пожар

3 августа 2024, 08:22
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Виталий Ким

Ночью 3 июля Россия атаковала "Шахедами" Николаевскую область. В Баштанском районе вспыхнул пожар.

Об этом сообщил председатель ОВА. Виталий Ким рассказал, какие последствия вражеской атаки.

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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Николаевскую область

Этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БПЛА типа Shahed 131/136.

В 01:36 в результате сбития БПЛА типа Shahed 131/136 в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения,
– рассказал Ким.

Добавил, что пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.

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Обратите внимание! В ночь на 3 августа оккупанты запустили на Украину 29 "Шахедов". Почти все, в частности, 24, защитники неба сбили.
Автор: Юлія Муріна