На Николаевщине сбили "Шахеды": вспыхнул пожар

Ночью 3 июля Россия атаковала "Шахедами" Николаевскую область. В Баштанском районе вспыхнул пожар.

Об этом сообщил председатель ОВА. Виталий Ким рассказал, какие последствия вражеской атаки.

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Атака на Николаевскую область

оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.

Этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БПЛА типа Shahed 131/136.

В 01:36 в результате сбития БПЛА типа Shahed 131/136 в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения,

– рассказал Ким.

Добавил, что пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.

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