На Николаевщине сбили "Шахеды": вспыхнул пожар
Источник:Виталий Ким
Ночью 3 июля Россия атаковала "Шахедами" Николаевскую область. В Баштанском районе вспыхнул пожар.
Об этом сообщил председатель ОВА. Виталий Ким рассказал, какие последствия вражеской атаки.
Смотрите также В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, в регионе слышали серию взрывовКстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.
Атака на Николаевскую область
Этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БПЛА типа Shahed 131/136.
В 01:36 в результате сбития БПЛА типа Shahed 131/136 в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения,
– рассказал Ким.
Добавил, что пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.
Читайте также Кустарная сборка, – Ермак подтвердил использование Россией новых дронов для атак на УкраинуОбратите внимание! В ночь на 3 августа оккупанты запустили на Украину 29 "Шахедов". Почти все, в частности, 24, защитники неба сбили.