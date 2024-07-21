Атака "Шахедами" и активизация россиян на Запорожье: хронология 879 дня войны

21 июля 2024, 06:43
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Полномасштабная война России в Украине продолжается уже 879 сутки. Российские войска продолжают обстреливать украинские города и пытаться продвигаться на фронте.

В ночь на 21 июля россияне снова запускали "Шахеды". О других военных преступлениях захватчиков и борьбе украинцев против них 24 Канал рассказывает в материале.

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07:30, 21 июля

Потери врага на фронте 21 июля

06:51, 21 июля

Россия пыталась атаковать "Шахедами" Киев

Российские войска в ночь на 21 июля снова запускали "Шахеды". В частности, под прицелом был Киев.

По состоянию на 5:38 разрушений и пострадавших после атаки "Шахедами" в столице нет. К счастью, все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к городу.

06:50, 21 июля

Россияне перебрасывают технику в Донецкой области

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в Донецкой области перебрасывают свою военную технику, в частности по новой железной дороге из России. Говорится о новых автомобилях и грузовиках.

Россияне также маркируют свою технику другой буквой, чем раньше.

06:38, 21 июля

Россия штурмует Запорожское направление

Россияне возобновили интенсивность штурмов на Запорожье. В то же время оккупанты не прекращают атаковать в районе Крынок.

В то же время он (враг – 24 Канал) увеличивает активность на Ореховском направлении в Запорожской области. За минувшие сутки там было отбито семь штурмов противника на направлениях сел Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки и Роботино,
– рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Автор: Софія Рожик