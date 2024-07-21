Атака "Шахедами" и активизация россиян на Запорожье: хронология 879 дня войны

Полномасштабная война России в Украине продолжается уже 879 сутки. Российские войска продолжают обстреливать украинские города и пытаться продвигаться на фронте.

В ночь на 21 июля россияне снова запускали "Шахеды". О других военных преступлениях захватчиков и борьбе украинцев против них 24 Канал рассказывает в материале.

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