Из-за угрозы ударных БПЛА тревога в Украине длилась несколько часов ночью. Традиционно большую часть дронов враг направил на южные регионы.

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Последствия атаки "Шахедов" в Винницкой области

Силы и средства ПВО сбили в пределах Винницкой области 2 ударных дрона-камикадзе типа "Шахед". Сбитый дрон упал в поле, и, к счастью, не нанес разрушений.

В сети показали, как горел ударный беспилотник. Силы обороны объяснили, что обломки сбитых "Шахедов" также представляют угрозу, ведь могут повлечь за собой масштабные пожары или нанести ранения людям.

Обломки сбитого "Шахеда" в поле Винницкой области. Именно поэтому падение обломков на жилые кварталы влечет за собой пожары и разрушения! Будьте бдительны и осторожны! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен",

– призывали в Силах обороны.

Сбитый "Шахед" горел в Винницкой области – больше в галерее

Украинские защитники также опубликовали в сети видео, как горел сбитый "Шахед".

В Винницкой области горели обломки сбитого БПЛА: смотрите видео

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