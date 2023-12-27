Через загрозу ударних БпЛА тривога в Україні тривала кілька годин уночі. Традиційно, більшу частину дронів ворог спрямував на південні регіони.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Вінниччині

Сили та засоби ППО збили у межах Вінницької області 2 ударних дрони-камікадзе типу "Шахед". Збитий дрон упав у полі, й, на щастя, не завдав руйнувань.

У мережі показали як горів ударний безпілотник. Сили оборони пояснили, що уламки збитих "Шахедів" також становлять загрозу, адже можуть спричинити масштабні пожежі або завдати поранень людям.

Уламки збитого "Шахеда" в полі Вінниччини. Саме тому падіння уламків на житлові квартали спричиняє пожежі та руйнування! Будьте пильні та обережні! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття або користуйтесь правилом "двох стін",

– закликали в Силах оборони.

Збитий "Шахед" горів на Вінниччині – більше у галереї

Українські захисники також опублікували у мережі відео, як горів збитий "Шахед".

На Вінниччині горіли уламки збитого БпЛА: дивіться відео

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