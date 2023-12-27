Через загрозу ударних БпЛА тривога в Україні тривала кілька годин уночі. Традиційно, більшу частину дронів ворог спрямував на південні регіони.
До теми В Одесі лунали гучні звуки вибухів: Росія знову атакувала Україну "Шахедами"
Наслідки атаки "Шахедів" на Вінниччині
Сили та засоби ППО збили у межах Вінницької області 2 ударних дрони-камікадзе типу "Шахед". Збитий дрон упав у полі, й, на щастя, не завдав руйнувань.
У мережі показали як горів ударний безпілотник. Сили оборони пояснили, що уламки збитих "Шахедів" також становлять загрозу, адже можуть спричинити масштабні пожежі або завдати поранень людям.
Уламки збитого "Шахеда" в полі Вінниччини. Саме тому падіння уламків на житлові квартали спричиняє пожежі та руйнування! Будьте пильні та обережні! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття або користуйтесь правилом "двох стін",
– закликали в Силах оборони.
Збитий "Шахед" горів на Вінниччині – більше у галереї
Українські захисники також опублікували у мережі відео, як горів збитий "Шахед".
На Вінниччині горіли уламки збитого БпЛА: дивіться відео
Атака "Шахедами" 27 грудня: головне
- У ніч проти 27 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запускав кількома хвилями упродовж з 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня.
- Загалом було зафіксовано пуски 46 безпілотників "Shahed-136/131". Сили та засоби ППО збили 32 ворожі дрони-камікадзе. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.
- Протиповітряна оборона працювала у 8 областях: Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Найбільше ворожих дронів збили у межах Дніпропетровської області – 13 "Шахедів".
- Частина дронів атакувала Південь України. Там зафіксовані значні руйнування. Так, у Херсоні пошкоджено ТЦ, багатоповерхівки та складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю.
- Уламки збитих дронів завдали руйнувань й в Одеській області. Там пошкоджено незаселену новобудову й дачні будинки. На жаль, є постраждалі: 37-річна жінка та 17-річний юнак, які отримали численні рани, у стані середньої тяжкості. Також від рук окупантів загинув 35-річний чоловік.