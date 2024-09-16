На Киевщине ночью "Шахед" упал и сдетонировал прямо во дворе

Ночью 16 сентября Киев и область оказались под ударом вражеских беспилотников. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры, к счастью, нет. Однако обломки сбитых дронов вызвали повреждения и в регионе.

Как сообщили в КГВА, почти два десятка беспилотников, которые пытались атаковать столицу, были сбиты. Всего ночью в 10 областях работала ПВО. Было громко, в частности, на Киевщине.

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Разорвался прямо возле дома

В одном из населенных пунктов "Шахед" упал и сдетонировал с боевой частью прямо во дворе.

Местная жительница Екатерина рассказывает, что было очень слышно взрывы, а также гудение дрона. Они как раз с сыном спрятались в коридоре между двумя стенами. Все очень испугались. Слышали, как осколки падают на дом.

Еще одна жительница, дом которой пострадал от атаки БОЛА, Татьяна поделилась с журналистами пережитым. Говорит, что внутри помещения – повреждены окна, потолок, стены. Ночью спустилась вместе с младшим ребенком в подвал. Осколки немного задели старшего сына, однако он уже поехал на учебу.

Последствия обстрела Киевской области / Фото Нацполиция, Суспільне

Одна из поврежденных машин принадлежит военнослужащему Максиму. Мужчина сейчас находится на ротации. Он рассказал, что примерно в два часа ночи рядом сбивали "Шахед".

Боевая часть сдетонировала и эта машина приняла удар на себя. Фактически, спасла жизнь нам с женой. Соседка получила осколок и сейчас в больнице. Это ужасно, когда тебе в дом влетают огромные металлические осколки и камни,

– рассказал военный.

По словам местных властей, в поселке зафиксировано повреждение пяти автомобилей, три дома сильно пострадали. Еще в двух выбиты окна. Из-за атаки есть одна раненая женщина. Осколок попал ей в живот. Сейчас ее уже прооперировали