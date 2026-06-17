Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Российские "Шахеды" терроризируют города Украины: где существует угроза удара
17 июня, 20:49
3

Российские "Шахеды" терроризируют города Украины: где существует угроза удара

Диана Подзигун

Российские войска непрерывно наносят циничные удары по украинским мирным городам и гражданскому населению. Вечером 17 июня противник вновь запустил ударные дроны по нескольким регионам Украины.

О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, а о взрывах и последствиях событий пишет "24 Канал".

Смотрите также: Дроны атаковали Харьков, есть пострадавшие: где была угроза удара

Куда движутся вражеские дроны?

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте

 

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в Telegram-канале  24 Канала.

21:18, 17 июня

Запуски КАБ в Сумской области.

21:12, 17 июня

Ударные БПЛА приближаются к Черноморску.

20:43, 17 июня

Несколько групп ударных БПЛА на севере Сумской области в районе Шостки, следующих курсом на юг.

20:43, 17 июня

Ударные БПЛА в районе населённого пункта Сновск в Брянской области, следующие курсом на юг.

Связанные темы:

Война России с Украиной
ПВО Воздушные силы ВСУ