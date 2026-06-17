Российские "Шахеды" терроризируют города Украины: где существует угроза удара
Российские войска непрерывно наносят циничные удары по украинским мирным городам и гражданскому населению. Вечером 17 июня противник вновь запустил ударные дроны по нескольким регионам Украины.
О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ и наблюдатели, а о взрывах и последствиях событий пишет "24 Канал".
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Куда движутся вражеские дроны?
Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте
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Запуски КАБ в Сумской области. Ударные БПЛА приближаются к Черноморску. Несколько групп ударных БПЛА на севере Сумской области в районе Шостки, следующих курсом на юг. Ударные БПЛА в районе населённого пункта Сновск в Брянской области, следующие курсом на юг.
Запуски КАБ в Сумской области.
Ударные БПЛА приближаются к Черноморску.
Несколько групп ударных БПЛА на севере Сумской области в районе Шостки, следующих курсом на юг.
Ударные БПЛА в районе населённого пункта Сновск в Брянской области, следующие курсом на юг.