18 июня, 20:44
Обновлено - 20:45, 18 июня
Началась атака "Шахедов" на Украину: какие области находятся в зоне опасности
Вечером 18 июня Россия запустила очередную партию беспилотников по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Напомним, что Владимир Путин приказал российским военным усилить масштабные удары по Украине.
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Для каких регионов Украины существует воздушная угроза?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевской области.
19:47, 18 июня
БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевской области.