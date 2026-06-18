Началась атака "Шахедов" на Украину: какие области находятся в зоне опасности

Вечером 18 июня Россия запустила очередную партию беспилотников по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Напомним, что Владимир Путин приказал российским военным усилить масштабные удары по Украине.

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Для каких регионов Украины существует воздушная угроза?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте