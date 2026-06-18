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24 Канал Новости Украины Началась атака "Шахедов" на Украину: какие области находятся в зоне опасности
18 июня, 20:44
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Обновлено - 20:45, 18 июня

Началась атака "Шахедов" на Украину: какие области находятся в зоне опасности

Анастасия Колесникова

Вечером 18 июня Россия запустила очередную партию беспилотников по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Напомним, что Владимир Путин приказал российским военным усилить масштабные удары по Украине.

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Для каких регионов Украины существует воздушная угроза?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

 

 

19:47, 18 июня

БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью — в направлении севера Киевской области.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе
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