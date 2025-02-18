Россия запустила "Шахеды" на Украину: в каких регионах угроза вражеского удара
Российская армия вечером 18 февраля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда направляются вражеские дроны
Запорожье – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока. Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с курщины, курс - юго-западный. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Куда движутся дроны
Запорожье – в вашем направлении вражеские ударные БПЛА с юго-востока.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.
Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины с курщины, курс - юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.