Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БпЛА
Около 4 часов дня 19 ноября российские захватчики запустили по территории Украины ударные БпЛА типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Какие области под угрозой атаки
В Воздушных силах предупредили об угрозе жителей Сум. Вражеский БПЛА движется мимо города в южном направлении. Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
В Воздушных силах предупредили об угрозе жителей Сум. Вражеский БПЛА движется мимо города в южном направлении.
Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.