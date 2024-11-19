Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БпЛА

19 ноября 2024, 16:41
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Автор: Ирина Марцияш

Около 4 часов дня 19 ноября российские захватчики запустили по территории Украины ударные БпЛА типа "Шахед". Вследствие этого в ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Какие области под угрозой атаки

16:07, 19 ноября

В Воздушных силах предупредили об угрозе жителей Сум. Вражеский БПЛА движется мимо города в южном направлении.

15:59, 19 ноября

Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.

15:51, 19 ноября

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.