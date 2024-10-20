Россия запустила "Шахеды" с Севера и Юга: где существует опасность

Вечером в воскресенье, 20 октября, оккупанты начали атаку на Украину ударными дронами. Группа первых БПЛА появилась на севере.

Воздушный террор от россиян продолжается. По словам президента Зеленского, страна-агрессорка выпустила более 20 ракет, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов по Украине за неделю.

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