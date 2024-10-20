Россия запустила "Шахеды" с Севера и Юга: где существует опасность

20 октября 2024, 21:32
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Автор: Анастасия Колесникова

Вечером в воскресенье, 20 октября, оккупанты начали атаку на Украину ударными дронами. Группа первых БПЛА появилась на севере.

Воздушный террор от россиян продолжается. По словам президента Зеленского, страна-агрессорка выпустила более 20 ракет, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов по Украине за неделю.

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22:27, 20 октября

Чернигов - движение БпЛА в направлении города!

22:21, 20 октября

Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
2. Группа БпЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
3. Несколько групп БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Черноморск, Одесса).

22:05, 20 октября

Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).

21:51, 20 октября

Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!

21:51, 20 октября

Вражеский БПЛА с Сумщины на Полтавщину!

21:35, 20 октября

Где звучит тревога в Украине

21:31, 20 октября

Вражеский БПЛА с Сумщины движется на Черниговщину.

21:22, 20 октября

Черниговщина – угроза ударных БПЛА!

21:01, 20 октября

Воздушные силы объявили об угрозе ударных БПЛА для Сумщины.