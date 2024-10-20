Россия запустила "Шахеды" с Севера и Юга: где существует опасность
Вечером в воскресенье, 20 октября, оккупанты начали атаку на Украину ударными дронами. Группа первых БПЛА появилась на севере.
Воздушный террор от россиян продолжается. По словам президента Зеленского, страна-агрессорка выпустила более 20 ракет, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов по Украине за неделю.
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1. БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
2. Группа БпЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
3. Несколько групп БпЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Черноморск, Одесса).
Чернигов - движение БпЛА в направлении города!
Движение ударных БпЛА:
Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).
Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!
Вражеский БПЛА с Сумщины на Полтавщину!
Где звучит тревога в Украине
Вражеский БПЛА с Сумщины движется на Черниговщину.
Черниговщина – угроза ударных БПЛА!
Воздушные силы объявили об угрозе ударных БПЛА для Сумщины.