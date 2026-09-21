Враг ночью атаковал предприятие в Кировоградской области: есть раненый
Ночью враг в очередной раз совершил атаку на Кировоградскую область. Под ударом оказалось одно из предприятий в Кропивницком районе.
О последствиях вражеского удара рассказал глава ОГА Андрей Райкович.
Каковы последствия атаки на Кропивницкий район?
К сожалению, в результате атаки оккупантов есть пострадавший. Это работник предприятия. Его госпитализировали в больницу.
Кроме того, российский обстрел повредил частные дома.
На месте попадания возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно его потушили.
Враг нанес удар по предприятию в Кировоградской области / Фото ГСЧС
Напомним, что ночью Россия атаковала складские помещения сети продуктовых супермаркетов в Одесской области, вызвав масштабный пожар.
В Киевской области под ударом находилась станция технического обслуживания в Бучанском районе и пилорама в Фастовском.
В Запорожье под обстрелом оказались два девятиэтажных жилых дома, торговый центр и высшее учебное заведение. Власти сообщили о 5 раненых.