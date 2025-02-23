Самый масштабный удар за все время войны: все, что известно об атаке "Шахедов" 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские войска снова запустили по Украине "Шахеды". Нынешняя атака стала самой масштабной за все время войны.

Нашу страну атаковало более 260 БпЛА. Воздушным силам удалось сбить большинство целей, однако не обошлось и без повреждений. Все, что известно массированный налет "Шахедов" на Украину, рассказывает 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" запустили и удалось сбить

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 февраля россияне запустили 267 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с семи направлений. Кроме этого по Украине запустили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-2.

Подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов. В то же время еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Из них три полетели в направлении Беларуси, один – в Россию.

Как отработала ПВО 23 февраля / фото Воздушных сил

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В то же время пострадали в результате атаки Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская область и Запорожье.

Какова ситуация после атаки в Киеве и области

Так, еще до полуночи городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о том, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе. Председатель МВА Тимур Ткаченко отметил, что в этом районе повреждены окна в нежилом здании.

В Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков. В Дарницком районе повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей. На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали.

Последствия атаки БпЛА на Киев / фото ГСЧС

Что касается Киевской области, то исполняющий обязанности председателя ОГА Николай Калашник рассказал, что тревога продолжалась более 10 часов – с 21:08 до 07:28.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– подчеркнул Калашник.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Бучанском районе повреждены 4 частных дома. В Вышгородском – возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар уже ликвидировали.

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Также поздно вечером 22 февраля взрывы прогремели в Кривом Роге. Мониторы сообщали о выходе баллистики из Крыма. Александр Вилкул рассказал, что вражеская ракета попала в гражданскую инфраструктуру.

По состоянию на утро сообщается об 1 погибшем мужчине. Еще 5 граждан пострадали – четыре женщины и один мужчина. В больнице остаются три человека, в частности 30-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Избиты несколько легковых автомобилей,

– указывает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью над Днепропетровщиной сбили 3 вражеских беспилотника.

Последствия атаки на Днепропетровщину / фото Сергей Лысак

Что известно о последствиях в других регионах

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал, что в области ночью сбили 9 беспилотников.

В результате вражеской атаки повреждена высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина,

– отмечает он.

Председатель ОВА писал, что по состоянию на 08:30 обращений о травмированных, погибших не поступало. Сейчас места падения обломков устанавливаются

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что ночь была сложная. Тревога из-за атаки "Шахедов" продолжалась 6-7 часов в каждом районе.

Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействия в черкасском небе уничтожено 27 российских БпЛА. Спасибо всем за слаженную работу,

– указывает Табурец.

Обращений за помощью от населения пока не поступало. Обследование территории продолжается.

В Одесской области из-за российской атаки пострадали 3 человека. В результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Последствия атаки "Шахедов" в Одесскую область / фото ГСЧС

Председатель Ровенской ОГА Александр Коваль отметил, что благодаря профессиональной работе военных удалось обезвредить несколько вражеских воздушных целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

У Запорожской области в результате атаки БпЛА произошло возгорание в частном секторе, сообщил Иван Федоров. "Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место", – написал он. Известно об одной пострадавшей 53-летней женщине. Медики оказывают ей помощь.