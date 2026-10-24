Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия нанесла удары по критическим объектам в Днепре и Запорожье
24 октября, 14:37
1

Россия нанесла удары по критическим объектам в Днепре и Запорожье

Анастасия Колесникова

Оккупанты проводят атаки на критическую инфраструктуру Запорожья и Днепра. В городах были слышны взрывы.

"Враг совершил атаку на объект инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, ранены два человека. Повреждены автомобили", – говорится в сообщении ОВА.

"Враг наносит удары по критической инфраструктуре Днепра. Последствия уточняются. Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – сообщил глава Днепропетровской ОГА.

Связанные темы:

Пострадавшие
Война России с Украиной Новости Днепр Новости Запорожья
Запорожская область
Новости Украины