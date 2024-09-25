Россия запустила "Шахеды" по Украине: угроза с северного направления
Источник:Сухопутные войска
Вечером в среду, 25 сентября, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Вражеские цели направляются с северного направления.
Об угрозе в 20:20 сообщило командование Воздушных сил Украины. Актуально о движении вражеских дронов, угрозе атак и работе ПВО информирует 24 Канал.
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Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с северо-восточного направления. Враг запустил дроны с аэродрома "Халино", Курской области России. Фиксируют движение ударных БПЛА в направлении Полтавской области. Несколько групп ударных БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Харьковщины. Однако впоследствии изменили курс в направлении Черниговщины. "Сумская область – угроза применения ударных БПЛА", – сообщили ВС.
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с северо-восточного направления. Враг запустил дроны с аэродрома "Халино", Курской области России.
Фиксируют движение ударных БПЛА в направлении Полтавской области.
Несколько групп ударных БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Харьковщины. Однако впоследствии изменили курс в направлении Черниговщины.
"Сумская область – угроза применения ударных БПЛА", – сообщили ВС.