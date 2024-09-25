Россия запустила "Шахеды" по Украине: угроза с северного направления

Вечером в среду, 25 сентября, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Вражеские цели направляются с северного направления.

Об угрозе в 20:20 сообщило командование Воздушных сил Украины. Актуально о движении вражеских дронов, угрозе атак и работе ПВО информирует 24 Канал.

Смотрите также Решение доведены до воинских частей: в Сухопутных войсках сделали уточнения по мобилизации

21:38, 25 сентября Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с северо-восточного направления. Враг запустил дроны с аэродрома "Халино", Курской области России. Сумская область – фиксируют 2 БПЛА через Ахтырский, Роменский районы. Вектор направления – Полтавская область.

Полтавская область – движение 1 БПЛА через Миргородский район. 21:36, 25 сентября Фиксируют движение ударных БПЛА в направлении Полтавской области. 20:25, 25 сентября Несколько групп ударных БПЛА двигались по территории Сумской области в направлении Харьковщины. Однако впоследствии изменили курс в направлении Черниговщины. 20:20, 25 сентября "Сумская область – угроза применения ударных БПЛА", – сообщили ВС.



