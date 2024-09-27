Ночью в Румынии слышали взрывы: Воздушные силы говорят, что в страну залетел "Шахед"

В ночь на 27 сентября Россия осуществила воздушную атаку на Украину. Один, из выпущенных оккупантами, дронов залетел в Румынию.

Воздушную тревогу объявляли для жителей северной части уезда Тулча, сообщают тамошние СМИ. Все из-за российских дронов, которые двигались к границе с Румынией.

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Угроза от украинской границы

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в городе Тулча получила два звонка по номеру 112. Во время одного из них сообщили о звуках взрывов на украинской территории.

Местным жителям разослали сообщение через систему RO-Alert с рекомендациями сохранять спокойствие и соблюдать указания по самозащите в случае падения объектов дронов и ракет. Кроме того, в ГИЧС напомнили, что под атакой находится украинская территория, и угрозы для румынской нет.

В то же время в Воздушных силах утром заявили о пересечении воздушного пространства Румынии беспилотником россиян.

К слову, ночью оккупанты выпустили по Украине более 30 дронов. Подавляющая часть БпЛА была уничтожена силами ПВО.

Напомним, что 8 сентября российский "Шахед" пересек воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину. Министерство иностранных дел Румынии выразило решительный протест против нарушения воздушного пространства и призвало Россию прекратить атаки на Украину. НАТО также отреагировало, осудив действия России, но отметило, что нет доказательств преднамеренных действий со стороны Москвы