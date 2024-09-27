Повітряну тривогу оголошували для жителів північної частини повіту Тулча, повідомляють тамтешні ЗМІ. Усе через російські дрони, які рухалися до кордону з Румунією.

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Загроза від українського кордону

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій у місті Тулча отримала два дзвінки за номером 112. Під час одного із них повідомили про звуки вибухів на українській території.

Місцевим мешканцям розіслали повідомлення через систему RO-Alert із рекомендаціями зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів дронів і ракет. Крім того, в ГІЧС нагадали, що під атакою перебуває українська територія, і загрози для румунської нема.

Водночас у Повітряних силах вранці заявили про перетин повітряного простору Румунії безпілотником росіян.

До слова, вночі окупанти випустили по Україні понад 30 дронів. Переважна частина БпЛА була знищена силами ППО.

Нагадаємо, що 8 вересня російський "Шахед" перетнув повітряний простір Румунії під час атаки на Україну. Міністерство закордонних справ Румунії висловило рішучий протест проти порушення повітряного простору та закликало Росію припинити атаки на Україну. НАТО також відреагувало, засудивши дії Росії, але зазначило, що немає доказів навмисних дій з боку Москви