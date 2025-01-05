Россияне запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 5 января захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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