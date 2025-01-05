Россияне запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки
Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 5 января захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Смотрите также Враг ударил "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины
Куда движутся вражеские БПЛА
БПЛА в южной и восточной частях Харьковщины, курс западный. БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный. Запорожская область – угроза ударных БПЛА. БПЛА восточнее Нежина Черниговской области, курс западный. БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину. Сумская область – угроза ударных БПЛА.
БПЛА в южной и восточной частях Харьковщины, курс западный.
БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.
Запорожская область – угроза ударных БПЛА.
БПЛА восточнее Нежина Черниговской области, курс западный.
БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
Сумская область – угроза ударных БПЛА.