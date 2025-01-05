Россияне запустили на Украину "Шахеды": какие области под угрозой атаки

5 января 2025, 20:23
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Автор: Ирина Марцияш

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 5 января захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские БПЛА

19:55, 05 января

  • БПЛА южнее Павлограда Днепропетровской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в центральной и восточной частях Харьковщины, курс западный.
19:30, 05 января

БПЛА в южной и восточной частях Харьковщины, курс западный.

18:24, 05 января

БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.

18:21, 05 января

Запорожская область –  угроза ударных БПЛА.

18:06, 05 января

БПЛА восточнее Нежина Черниговской области, курс западный.

18:03, 05 января

БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

17:47, 05 января

Сумская область – угроза ударных БПЛА.