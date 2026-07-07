Россия вновь терроризирует "Шахедами": где существует угроза

Армия страны-террористки в ночь на 8 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте