БпЛА снова атакуют Украину: для каких городов есть угроза
В ночь на 9 августа Россия продолжила проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
Отметим, что противник увеличил долю реактивных беспилотников в атаках на Украину.
Где существует воздушная угроза?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Черноморск, Одесса! В укрытие! Цели в акватории Черного моря в направлении Одессы, Черноморска, Черноморского, Затоки. БПЛА к югу от Запорожья, курс – северный. Реактивный БПЛА на севере Черниговской области над/мимо Семеновки в западном направлении. Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! БПЛА в направлении Харькова с севера. Днепропетровская область: реактивный БПЛА к югу от Письменного, курс – западный/юго-западный. БПЛА к северо-востоку от Харькова, курс – переменный. БПЛА в западной части Харьковской области, курс на Полтавскую область. Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс на запад. БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера. Реактивный БПЛА пролетел мимо Коломака в Харьковской области, курс – северный. Реактивные БПЛА в Ахтырском районе Сумской области, курс юго-западный. УАБы в Запорожскую область! Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Павлограда. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области (Синельниковский район). УАБы в Запорожскую область! Реактивные БПЛА в Харьковской области в районе населенных пунктов Близнюки и Краснопавловка. УАБы в Харьковскую область с востока! БПЛА в направлении Запорожья с юга. УАБы в Донецкую область! УАБы на севере Харьковской области. УАБ в Сумскую область Группа реактивных БПЛА на юге Одесской области с моря. Реактивный БПЛА направляется на Житомир с востока. Житомир – реактивный БПЛА в направлении города Отражение угрозы применения баллистического оружия. ВМС ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 11 ударных БПЛА типа "Шахед/Гербера". Сбитые аппараты были зафиксированы по состоянию на 06:00 9 августа. Группа реактивных БПЛА в южной части Одесской области. Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера. Угроза применения баллистического оружия с юга. Группа реактивных БПЛА на севере Киевской области – курс на Житомирскую область. Повернула в сторону Черноморска. Ракета в акватории Черного моря – курс на Одесскую область. КАБы в Запорожской области. КАБы на Днепропетровскую область. Отбой угрозы применения баллистического оружия. Группы БПЛА на Одессу, Черноморское, Овидиополь. Сначала ракета летела в Черноморск, а затем свернула на Маяки. По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, по предварительным данным, имеются повреждения жилых домов и инфраструктуры. Ракета на Маяки – Одесская область. Балистика в направлении Одессы. Внимание, Черноморск! Что еще одна ракета мимо Одессы – в северо-западном направлении. Ракеты в акватории Черного моря – курс на Одессу, Черноморское. Группа реактивных БПЛА – курсом на Житомир. Скоростная на Одессу. КАБы на Донецкую область. Скоростная в Одесской области – по северо-западному направлению. Угроза применения баллистического оружия. Группа БПЛА в Одесской области (Черноморск) с моря. Группа БПЛА на севере Киевской области из Черниговской области. КАБы на севере Харьковской области. Реактивный БПЛА в центральной части Черниговской области в направлении Киевской области. Группы ударных БПЛА из Николаевской области в Одесскую область в районе Николаевки. Ударные БПЛА в направлении Татарбунары с Черного моря. Пуски КАБ в Сумской области. Группы ударных БПЛА к северу от Николаева – курс на запад (Вознесенск). Реактивный БПЛА на юге Харьковской области, курс – север. Группы ударных БПЛА в Херсонской области в районе Архангельского, следующие по западному курсу в направлении Николаевской области. Реактивные БПЛА на северо-востоке и юго-востоке Житомирской области, направляющиеся в сторону Житомира. Ударный БПЛА на Житомир с севера. Ударный БПЛА в районе Димера (Киевская область) в направлении Житомирской области. Ударный БПЛА в направлении Вилково с Черного моря. Взрыв в Сумах. Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Васильков (Киевская область) в направлении Житомирской области. Ударные БПЛА в направлении Днепра с юго-востока. Реактивный БПЛА в районе Козина, направление движения – Васильков. Запуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Запорожской области. Реактивный БПЛА в районе Борисполя, направляющийся в сторону Киева. В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили уже о девяти пострадавших в результате российских ударов по Павлограду. Среди них четверо – дети: девочки 3 месяцев и 3 лет, а также мальчики 5 и 6 лет. Одна из раненых женщин 58 лет находится в тяжелом состоянии. Местные группы в соцсетях утверждают, что под ударом мог оказаться торговый центр. Ударный БПЛА из Кировоградской области в Николаевскую область в направлении Южноукраинска. Группы ударных БПЛА в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, курс на запад. Число пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до пяти. Медики госпитализировали двух женщин и одного мужчину со средней степенью тяжести. В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в результате российских ударов пострадали 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь. Также загорелись частный дом и автомобиль.
Россия нанесла удар по Павлограду
Черноморск, Одесса! В укрытие!
Цели в акватории Черного моря в направлении Одессы, Черноморска, Черноморского, Затоки.
БПЛА к югу от Запорожья, курс – северный.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области над/мимо Семеновки в западном направлении.
Активность вражеской тактической авиации на южном направлении!
БПЛА в направлении Харькова с севера.
Днепропетровская область: реактивный БПЛА к югу от Письменного, курс – западный/юго-западный.
БПЛА к северо-востоку от Харькова, курс – переменный.
БПЛА в западной части Харьковской области, курс на Полтавскую область.
Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс на запад.
БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Коломака в Харьковской области, курс – северный.
Реактивные БПЛА в Ахтырском районе Сумской области, курс юго-западный.
УАБы в Запорожскую область!
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Павлограда.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области (Синельниковский район).
УАБы в Запорожскую область!
Реактивные БПЛА в Харьковской области в районе населенных пунктов Близнюки и Краснопавловка.
УАБы в Харьковскую область с востока!
БПЛА в направлении Запорожья с юга.
УАБы в Донецкую область!
УАБы на севере Харьковской области.
УАБ в Сумскую область
Группа реактивных БПЛА на юге Одесской области с моря.
Реактивный БПЛА направляется на Житомир с востока.
Житомир – реактивный БПЛА в направлении города
Отражение угрозы применения баллистического оружия.
ВМС ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 11 ударных БПЛА типа "Шахед/Гербера". Сбитые аппараты были зафиксированы по состоянию на 06:00 9 августа.
Группа реактивных БПЛА в южной части Одесской области.
Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера.
Угроза применения баллистического оружия с юга.
Группа реактивных БПЛА на севере Киевской области – курс на Житомирскую область.
Повернула в сторону Черноморска.
Ракета в акватории Черного моря – курс на Одесскую область.
КАБы в Запорожской области.
КАБы на Днепропетровскую область.
Отбой угрозы применения баллистического оружия.
Группы БПЛА на Одессу, Черноморское, Овидиополь.
Сначала ракета летела в Черноморск, а затем свернула на Маяки.
По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, по предварительным данным, имеются повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Ракета на Маяки – Одесская область.
Балистика в направлении Одессы. Внимание, Черноморск!
Что еще одна ракета мимо Одессы – в северо-западном направлении.
Ракеты в акватории Черного моря – курс на Одессу, Черноморское.
Группа реактивных БПЛА – курсом на Житомир.
Скоростная на Одессу.
КАБы на Донецкую область.
Скоростная в Одесской области – по северо-западному направлению.
Угроза применения баллистического оружия.
Группа БПЛА в Одесской области (Черноморск) с моря.
Группа БПЛА на севере Киевской области из Черниговской области.
КАБы на севере Харьковской области.
Реактивный БПЛА в центральной части Черниговской области в направлении Киевской области.
Группы ударных БПЛА из Николаевской области в Одесскую область в районе Николаевки.
Ударные БПЛА в направлении Татарбунары с Черного моря.
Пуски КАБ в Сумской области.
Группы ударных БПЛА к северу от Николаева – курс на запад (Вознесенск).
Реактивный БПЛА на юге Харьковской области, курс – север.
Группы ударных БПЛА в Херсонской области в районе Архангельского, следующие по западному курсу в направлении Николаевской области.
Реактивные БПЛА на северо-востоке и юго-востоке Житомирской области, направляющиеся в сторону Житомира.
Ударный БПЛА на Житомир с севера.
Ударный БПЛА в районе Димера (Киевская область) в направлении Житомирской области.
Ударный БПЛА в направлении Вилково с Черного моря.
Взрыв в Сумах.
Реактивный БПЛА в районе населенного пункта Васильков (Киевская область) в направлении Житомирской области.
Ударные БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.
Реактивный БПЛА в районе Козина, направление движения – Васильков.
Запуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Запорожской области.
Реактивный БПЛА в районе Борисполя, направляющийся в сторону Киева.
В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили уже о девяти пострадавших в результате российских ударов по Павлограду. Среди них четверо – дети: девочки 3 месяцев и 3 лет, а также мальчики 5 и 6 лет.
Одна из раненых женщин 58 лет находится в тяжелом состоянии.
Местные группы в соцсетях утверждают, что под ударом мог оказаться торговый центр.
Ударный БПЛА из Кировоградской области в Николаевскую область в направлении Южноукраинска.
Группы ударных БПЛА в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, курс на запад.
Число пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до пяти. Медики госпитализировали двух женщин и одного мужчину со средней степенью тяжести.
В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в результате российских ударов пострадали 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь.
Также загорелись частный дом и автомобиль.