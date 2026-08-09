БпЛА снова атакуют Украину: для каких городов есть угроза

В ночь на 9 августа Россия продолжила проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что противник увеличил долю реактивных беспилотников в атаках на Украину.

Где существует воздушная угроза?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте