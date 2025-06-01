Обломок БПЛА залетел прямо в квартиру жителя Днепра: видео

Ночью 7 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Днепр. Над городом было сбито 6 ракет и 27 дронов.

Обломки вражеских воздушных целей повредили инфраструктуру, предприятие, учебное заведение, несколько десятков гаражей. В многоэтажках разбиты окна, передает 24 Канал.

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Обломок дрона залетел в окно квартиры

Один из местных жителей показал последствия атаки россиян. Обломок беспилотника попал в окно его дома, повредив несколько стен. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обломок БпЛА попал в окно: смотрите видео

Также в результате обстрела Днепра в одной из квартир многоэтажки загорелась квартира. В сети распространили кадры квартиры после атаки. На них можно увидеть, что все просто превратилось в уголь.

Во что превратилась квартира: смотрите видео

Напомним, что ночью российские войска запустили по Украине более 200 БПЛА и почти 10 ракет. Украинская ПВО обезвредила 174 вражеские воздушные цели, среди них – 87 БпЛА типа "Шахед" и 6 управляемых ракет Х-59/69.