ПВО работала три часа, есть попадания в Одесской области: Гуменюк рассказала об атаке дронов на Юг
Российские войска продолжают атаковать объекты на территории Украины, в частности припортовую инфраструктуру. Украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает "Шахеды", хотя и фиксируют иногда попадания.
В понедельник утром, 8 апреля, начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга рассказала о ночной атаке беспилотников на украинские области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Смотрите также Ночью оккупанты атаковали Украину 24 "Шахедами": сколько удалось сбить
Юг в очередной раз пережил атаку БПЛА
По словам пресс-секретаря, российские дроны заходили со стороны акватории Черного моря и через временно оккупированную Херсонскую область. В целом системы ПВО работали около трех часов.
Мощной была боевая работа, в течение трех часов работали Силы противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности. В частности, в Одесскую область враг направил концентрировано дроны, пытаясь поразить объекты инфраструктуры.
Как отмечает Гуменюк, к сожалению, фиксируют одно попадание на территории Одесской области. В Силах обороны Юга уточняют, что в Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект.
Кроме того, обломки сбитого БПЛА также поразили АЗС, обошлось без пострадавших среди людей.
Обратите внимание! Именно беспилотники типа Shahed-131/136 атаковали южные регионы в ночь на 8 апреля, удалось сбить:
- 4 дрона в Одесской области;
- 1 дрон в Кировоградской области.
- 1 дрон в Николаевской области.
Смотрите также Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документы
Новости из других регионов по обстрелу
- В Генштабе заявили, что в целом ночью российская армия атаковала Украину, применив 24 беспилотных летательных аппарата типа Shahed. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов.
- Неспокойно было, в частности, на Киевщине. Около 01:30 (8 апреля) местные жители слышали звуки взрывов. Власти отмечали, что это работают системы ПВО, ни в коем случае не стоит их снимать, а также призывала спускаться в укрытие.
- Следует добавить, что из-за пусков "Шахедов" воздушную тревогу ночью объявляли в немалом количестве регионов Украины. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Донецкой и Житомирской областях.