Россия ударила по пищевому предприятию в Киевской области: количество погибших возросло до 4

5 июня Россия атаковала Киевскую область дронами. Известно о погибших и раненых.

В Броварском районе враг ударил по предприятию пищевой промышленности. Об этом сообщили в ОВА.

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами" почти "прямо с завода": "Флеш" указал на интересную деталь

Какие последствия удара по Киевской области 5 июня?

Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах,

– отметили в администрации.

Сначала сообщалось, что погиб один человек, а четверо травмированы. Впрочем, впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 4 человек.

В ОВА також рассказали, что на территории предприятия продолжается пожар административного здания, частично разрушены конструкции. Предварительно, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

Напомним, что около 08:00 в Броварском районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. Впоследствии там раздались взрывы.

Где еще раздавались взрывы 5 мая?

В ночь на 5 мая Россия запустила две управляемые авиационные ракеты и 216 беспилотников. 198 беспилотников были обезврежены противовоздушной обороной. Вражеские ракеты не достигли своих целей.

В результате атаки российских БGЛА по жилому сектору Конотопа травмированы 5 человек, из них 3 ребенка. Произошло возгорание частного жилого дома, а также повреждение 4 домовладений.

В Одесском районе в результате попадания дрона разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью враг нанес удары по городу Павлоград и Троицкой общине Павлоградского района. В результате атаки погибли два человека, еще два человека пострадали. Повреждено предприятие и частные жилые дома.