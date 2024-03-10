Повреждены склады и спецтехника: появились детали удара по Одесской области

В ночь на 10 марта российская армия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". Отмечается, что в Одесской области было попадание.

Оккупанты ударили по промышленному объекту, в результате чего вспыхнул пожар. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание – сейчас на месте работают правоохранители.

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Последствия атаки в Одесской области

Ночью 10 марта с помощью "Шахедов" ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. Отмечается, что враг попал в промышленный объект в Одесском районе. Повреждены складские помещения и спецтехника.

Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО. Однако нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов,

– написал глава ОВА Олег Кипер.

Россияне ударили по промышленному объекту / Силы обороны Юга

В ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание – обошлось без погибших и пострадавших. В то же время Одесская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов войны.

Ликвидация последствий российской атаки на Одесскую область / ГСЧС

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователями документируют очередное военное преступление России,

– отметили там.

Последствия удара "Шахеда" по промышленному объекту: смотрите фото

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