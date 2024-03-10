Повреждены склады и спецтехника: появились детали удара по Одесской области
В ночь на 10 марта российская армия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". Отмечается, что в Одесской области было попадание.
Оккупанты ударили по промышленному объекту, в результате чего вспыхнул пожар. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание – сейчас на месте работают правоохранители.
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Последствия атаки в Одесской области
Ночью 10 марта с помощью "Шахедов" ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области. Отмечается, что враг попал в промышленный объект в Одесском районе. Повреждены складские помещения и спецтехника.
Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО. Однако нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов,
– написал глава ОВА Олег Кипер.
Россияне ударили по промышленному объекту / Силы обороны Юга
В ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание – обошлось без погибших и пострадавших. В то же время Одесская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов войны.
Ликвидация последствий российской атаки на Одесскую область / ГСЧС
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователями документируют очередное военное преступление России,
– отметили там.
Последствия удара "Шахеда" по промышленному объекту: смотрите фото
Атака БпЛА на Украину
- В ночь на 10 марта россияне направили на Украину 39 дронов-камикадзе. Воздушным Силам удалось ликвидировать 35 из них. Кроме этого, ночью оккупанты также ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.
- О повреждениях в результате налета дронов сообщали и в Винницкой области. В областной ОГА рассказали, что из-за падения обломков пострадал объект инфраструктуры – на нем возник пожар. Возгорание ликвидировали, погибших или раненых нет.
- Также этой ночью россияне повредили две подстанции Укрэнерго. На этот раз в южном и центральном регионах. Отключений света не фиксируют. На объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
- В Николаевской области повреждена линия электропередач за пределами населенного пункта Снигиревской громады. Без света остались два населенных пункта. Продолжаются ремонтные работы.