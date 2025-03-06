Враг массированно атаковал Одесскую область: россияне били по домам и энергетике
В ночь на 6 марта российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома и объекты энергетики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
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Ночной террор Одесской области
Россия в ночь на 6 марта атаковала Одесскую область. Так, под ударом оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного Одесского района.
В результате атаки повреждены частные и многоэтажные дома, помещения СТО и по меньшей мере 15 автомобилей. Также повреждено остекление административного здания.
Кроме того, враг бил по энергетической инфраструктуре города. В результате атаки без электроснабжения осталось более 10 тысяч местных жителей.
Последствия атаки в Одесской области – больше в галерее
К сожалению, в результате атаки есть также пострадавшие. К медикам обратилось 2 пострадавших. Одного пострадавшего госпитализировали.
Сейчас все службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
В результате атаки "Шахедами" есть разрушения и на Сумщине. Так, вражеские войска нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине Сум.
В результате обстрела погиб 32-летний мужчина. В полиции указали, что по предварительной информации, он работал охранником.