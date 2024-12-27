Угроза с неба растет: россияне в своих "Шахедах" начали использовать ИИ, – Politico

Враг постоянно атакует объекты украинской критической и энергетической инфраструктуры. Последние удары свидетельствуют, что оккупанты пытаются усилить эффективность своих атак с помощью искусственного интеллекта.

Россия использует искусственный интеллект в своих "Шахедах". Об этом сказал посол Киева в ЕС Всеволод Ченцов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Воздушные атаки врага стали более "изящными"

По словам чиновника, Украина крайне нуждается в ракетах-перехватчиках западного производства. Российские воздушные атаки становятся все более "изощренными".

Он отметил, что оккупанты "даже используют искусственный интеллект, чтобы усложнить блокировку своих беспилотников "Шахед". Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от сети. Поэтому, если дроны летают в автономном режиме, они все равно могут видеть объект, который напоминает электростанцию.

Обратите внимание! Ранее вице-премьер-министр – министра цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина использует искусственный интеллект и приманки для повышения эффективности поражения вражеских целей.

К слову, в материале CNN говорится о том, что Кремль увеличил производство ударных и разведывательных БПЛА на секретном заводе в Алабужской специальной экономической зоне. Завод также производит тысячи беспилотников-приманок для истощения украинской обороны.

За последние полгода российские атаки беспилотников выросли с примерно 400 в мае до более 2400 в ноябре, в декабре нанесено не менее 1700 ударов беспилотников.