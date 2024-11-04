Россия запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия в очередной раз терроризирует население Украины. Так, вечером 4 ноября враг запустил по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед".
Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Какие области под угрозой атаки "Шахедов"
В Воздушных силах просят жителей Миргорода оставаться в укрытиях. Часть ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины. "Шахеды" движутся в направлении Полтавщины. Группа ударных БПЛА в пригороде Сум.
В Воздушных силах просят жителей Миргорода оставаться в укрытиях.
Часть ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины.
"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.
Группа ударных БПЛА в пригороде Сум.