Россия запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

4 ноября 2024, 21:13
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Автор: Ирина Марцияш

Российская армия в очередной раз терроризирует население Украины. Так, вечером 4 ноября враг запустил по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Какие области под угрозой атаки "Шахедов"

21:07, 04 ноября

В Воздушных силах просят жителей Миргорода оставаться в укрытиях.

21:06, 04 ноября

Часть ударных БпЛА через Сумщину в направлении Черниговщины.

20:38, 04 ноября

"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.

20:07, 04 ноября

Группа ударных БПЛА в пригороде Сум.