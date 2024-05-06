Россияне ударили "Шахедами" по Сумщине: хронология 803 дня войны

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать линию фронта и захватить Луганскую и Донецкую области. В то же время Силы обороны держат рубежи, уничтожают захватчиков.

Понедельник, 6 мая, это уже восемьсот третьи сутки с начала российского вторжения в наше государство. Читайте в материале 24 Канала самое главное за этот день.

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