Россияне ударили "Шахедами" по Сумщине: хронология 803 дня войны
Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать линию фронта и захватить Луганскую и Донецкую области. В то же время Силы обороны держат рубежи, уничтожают захватчиков.
Понедельник, 6 мая, это уже восемьсот третьи сутки с начала российского вторжения в наше государство. Читайте в материале 24 Канала самое главное за этот день.
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Си Цзиньпин прибыл во Францию с "тремя посланиями", одно из которых касается Украины. Китайский лидер заявил о желании сотрудничать с Францией и международным сообществом, в частности для урегулирования ситуации на территории нашего государства. Дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали Сумскую область, около 00:05 прогремел взрыв. После этого в некоторых районах Сумской области исчезло энергоснабжение, в частности в Лебедине, Белополье и Ахтырке. В Сумской ОВА подтвердили, что враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре. Соответствующие объекты переводят на резервное питание, чтобы могли работать больницы и функционировало водоснабжение. После заявления главы МИД Британии Кэмерона о возможности для Украины атак на российские объекты британским оружием выступил министр иностранных дел Кремля. Кэмерон не покаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,
Удар по Сумщине
– сказал Лавров.
Си Цзиньпин прибыл во Францию с "тремя посланиями", одно из которых касается Украины. Китайский лидер заявил о желании сотрудничать с Францией и международным сообществом, в частности для урегулирования ситуации на территории нашего государства.
Дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали Сумскую область, около 00:05 прогремел взрыв. После этого в некоторых районах Сумской области исчезло энергоснабжение, в частности в Лебедине, Белополье и Ахтырке. В Сумской ОВА подтвердили, что враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре. Соответствующие объекты переводят на резервное питание, чтобы могли работать больницы и функционировало водоснабжение.
После заявления главы МИД Британии Кэмерона о возможности для Украины атак на российские объекты британским оружием выступил министр иностранных дел Кремля.
Кэмерон не покаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,