Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов" по Украине, Россия давит на фронте: хронология 1162 дня войны
30 апреля, 06:37
8

Атака "Шахедов" по Украине, Россия давит на фронте: хронология 1162 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1162 сутки полномасштабной войны. Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта, оттесняя их. В то же время Россия продолжает атаки.

Актуальную информацию о текущей ситуации на фронте и международной арене, российские атаки и их последствия, а также новые преступления противника против Украины, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Что известно об истребителе МиГ-31К, который Россия подняла в воздух 30 апреля

Что произошло за сутки

02:16, 30 апреля

Келлог заявил, что США и Украина согласовали 22 действия для мира на переговорах в Лондоне

По словам Келлога, во время переговоров в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения.

Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся,
– отметил Келлог.

02:00, 30 апреля

В Днепре изуродованы частные дома, есть пострадавший и жертва

Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки ударных БпЛА типа "Шахед" по Днепру зафиксировано несколько пожаров и повреждены частные дома.

К сожалению, известно о погибшем,
– также написал он.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки на Днепр было изуродовано по меньшей мере 5 частных домов.

"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти", – написал Филатов.

00:23, 30 апреля

В результате ударов по Харькову повреждены 2 городские больницы

В результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, частные дома, автомобили, предприятия и 2 городские больницы. В общем под ударом были такие районы:

  • Слободской;
  • Шевченковский;
  • Киевский;
  • Салтовский;
  • Немышлянский.

Всего в результате ударов российских БпЛА возникло 10 очагов возгораний, по словам представителя областного управления ГСЧС Евгения Василенко. Количество пострадавших возросло до 39.