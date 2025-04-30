Атака "Шахедов" по Украине, Россия давит на фронте: хронология 1162 дня войны

В Украине начались 1162 сутки полномасштабной войны. Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта, оттесняя их. В то же время Россия продолжает атаки.

Актуальную информацию о текущей ситуации на фронте и международной арене, российские атаки и их последствия, а также новые преступления противника против Украины, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки