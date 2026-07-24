Что может оставить после себя "Шахед": "Флэш" предупредил о новой опасности

Российские военные придумывают новые способы для атаки украинцев даже после обстрелов. В частности, "Шахеды" могут сбрасывать боеприпасы с таймерами, которые способны взрываться через несколько суток.

Об этом сообщил советник президента Сергей Бескрестнов, "Флэш".

Что известно о новой угрозе?

Российские беспилотники все чаще меняют подход к ударам по гражданскому населению и создают риски уже после прилета.

Речь идет об отдельных боеприпасах с таймером детонации, которые могут быть разбросаны по местности во время атаки. Один "Шахед" способен нести до 22 таких элементов и сбрасывать их через специальный люк перед ударом.

Внутри каждого боеприпаса устанавливается детонатор с заранее настроенным таймером – от 24 часов до 5 суток. Это означает, что опасный предмет может пролежать на земле несколько дней и взорваться уже потом, когда этого никто не ожидает.



Боеприпас, который может сбрасывать "Шахед" / Фото: телеграм-канал "Флэш"

Если вдруг увидите такой предмет на улице, никогда не приближайтесь к нему.

– подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, недавно "Флэш" опубликовал карту, на которой красным цветом обозначена зона поражения реактивных беспилотников, которые могут проводить атаки как против движущихся, так и против неподвижных целей.