Киев и область атаковали "Шахидами": все, что известно о "мопедном" терроре 14 декабря

Российские военные с утра 14 декабря атаковали дронами-камикадзе Киев и Киевскую область. Рассказываем все, что известно об очередном террористическом ударе.

Крайне беспокойным для жителей нескольких областей Украины стало утро 14 декабря. Сначала раздались сирены, а затем начали поступать сообщения об атаке иранскими "Шахидами". Их оккупанты направили на Киев и область, рассказывает 24 канал.

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Об атаке предупредила воздушная тревога

В 05:57 сирены звучали в Киевской и Винницкой областях. Через минуту воздушную тревогу объявили также в Житомирской области. Вскоре начала поступать информация, что враг запустил иранские дроны для атаки.

В Киевской области работала ПВО

Через полчаса с момента объявления воздушной тревоги поступило сообщение о взрывах. Их слышали жители Киевской области. Тогда глава ОВА Алексей Кулеба отметил, что работают силы ПВО.

Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах. Россия продолжает энерготеррор страны. Но мы становимся сильнее каждый день,

– подчеркнул Кулеба.

Уже в 06:40 поступила информация от мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы. Известно, что на место происшествия отправились все экстренные службы. Согласно предварительной информации, обломок сбитого иранского дрона повредил два административных сооружения.

Вскоре дополнительной информацией поделился заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он отметил, что оккупанты также повредили частный дом в селе Вишневое.



Последствия атаки дронов в Вишневом Киевской области / Фото с телеграма Тимошенко



Последствия атаки дронов в Вишневом Киевской области / Фото с телеграма Тимошенко

Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов выложил в сеть несколько кадров с иранскими дронами, которые удалось сбить в небе над Киевом. На фотографиях видно, что поврежден также автомобиль. Поэтому крайне важно находиться в укрытии, ведь одного лишь обломка беспилотника хватает, чтобы причинить беду.

Обломки иранских дронов, сбитых над Киевом / Фото с телеграма Небитова

На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!

– отметил Андрей Небитов.

Заметим, что около половины 8 утра сообщали о возможной второй волне атаки дронов-камикадзе. Так что жителей областей призвали не покидать убежища до отбоя.

Сколько дронов удалось сбить

Добавим, что в Винницкой области отбой воздушной тревоги раздался в 07:00, а в Житомирской – в 08:55. Нетрудно понять, что целью врага была именно Киевщина.

Сначала в 07:25 появилось сообщение, что в Киеве и области сбили 10 "Шахидов". По имеющейся информации, двигались беспилотники с Юга Украины по реке Днепр. Так что информация о возможном запуске с территории Беларуси не подтвердилась.

Уже в 08:08 Кулеба отметил, что удалось сбить еще один "Шахид". Так что общее количество уничтоженных беспилотников врага составляет 11.

А уже ближе к 09:00 у КМВА поделились обновленными данными. Согласно им, ПВО и РЭБ сбили 13 иранских "мопедов". Об этом сообщил начальник ведомства Сергей Попко.

Киев подвергся 2 волнам атаки вражеских дронов. Обломки попали в 1 админздание, и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы – 24 канал),

– добавил позже Попко.

Последствия атаки дронами в Шевченковском районе: смотрите видео

Есть ли пострадавшие в Киеве

Как мы отмечали выше, обломок дрона-камикадзе упал на административные здания. За данным пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, в результате этого никто не пострадал.

Напоминаем, что ни в коем случае не стоит снимать на фото и видео, а тем более выкладывать в сети, обломки дронов-камикадзе с маркировкой. Благодаря таким кадрам враг может узнать, удалось ли ему попасть в цель и скорректировать следующую атаку. Не будьте сообщником оккупанта, не помогайте ему терроризировать Украину.

Напоследок заметим, что иранские дроны запускают, несмотря на мороз в Украине. Так что рассуждения, что эти БпЛА враг не будет использовать зимой – ошибочны.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на атаки дронами-камикадзе влияют погодные условия. Враг оценивает, возможно ли оледенение фюзеляжа воздушного судна. Также на атаку могут влиять шквальные ветры, буквально сбивающие БпЛА с курса.