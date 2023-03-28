Атака "Шахидами" на Днепропетровщине: один попал в предприятие, вспыхнул пожар

Российские войска ночью нанесли массированную атаку дронами по Украине. Большинство враждебных целей удалось сбить, но, к сожалению, есть попадания на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО. Два вражеских беспилотника уничтожили военные командования "Восток".

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Враг попал в частное предприятие в Днепре

К сожалению, есть попадания. Вражеский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров.

Несколько часов спасатели укротили пламя. По состоянию на 07:28 28 марта пожар удалось потушить. Прошло без пострадавших.

Что известно о ночной атаке дронами

В ночь с 27 на 28 марта враг нанес массированную атаку дронами. Российские военные выпустили по Украине 14 "Шахидов".

Всего оккупанты для атаки использовали 13 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 13 воздушных целей.

Враг также атаковал столицу. Сообщают, что в районе воздушного пространства Киева обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".

Руководитель КМВА Сергей Попко рассказал, что в Святошинском районе столицы упали обломки дрона. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров. Также взрывы слышны в Оболонском районе.

Также ночью Россия атаковала Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами. Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области. Детали этой атаки пока неизвестны.