Ночная атака "Шахидами" по Украине: что известно об обстрелах, пострадавших и разрушениях
После месяца затишья страна-агрессор решила снова атаковать Украину иранскими дронами. В ночь на 21 апреля по всей территории нашего государства звучала воздушная тревога.
В некоторых областях, к сожалению, есть попадания. 24 Канал собрал все, что известно о ночной атаке дронами и ее последствиях.
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Сколько дронов сбили над столицей
В Киеве воздушная тревога раздалась в 00:40. Почти сразу местные телеграм-каналы начали сообщать о звуках взрывов.
Около 01:00 в Киевской ОВА отметили, что это работали системы ПВО. Уже утром начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что наши защитники обезвредили 8 "Шахидов" на подлете к столице.
Кроме того, Попко добавил, что Россия уже использует новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на 6:00 информации о жертвах и разрушениях нет.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запускали "Шахиды" из Брянской области России. Нашим защитникам удалось сбить 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.
"Шахиды" атаковали Полтавщину
Во время масштабной ночной воздушной тревоги вражеские дроны залетели на территорию Полтавской области.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушения гражданской инфраструктуры. В настоящее время спасатели работают над тушением пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.
Попадание зафиксировали и в Винницкой области
Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о последствиях ночной атаки.
Она подчеркнула, что оккупанты пытаются экономить свои ракеты, поэтому для атак используют более дешевые способы – иранские дроны.
К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области,
– сказала Гуменюк.
При этом она отметила, что большинство "Шахидов" были сбиты, а враг пытался атаковать на разных направлениях.
Сменил ли враг тактику
Гуменюк отметила, что россияне выбирают наиболее эффективную для себя тактику. Если раньше они запускали "рой" дронов, то сейчас 10 – 15 дронов применяют волнообразным способом.
Предполагается, что первая линия дронов обнаруживает ПВО, вторая пытается попасть, а третья атакует объекты инфраструктуры.
Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне пытаются рассредоточить работу ПВО и могут менять направления непосредственно уже во время атаки.
Напомним, что недавно Гуменюк подтверждала новые партии дронов в России. Большую паузу в атаках она объяснила тем, что враг накапливал свои резервы. Однако враг уже получил новые БПЛА и начинает их использовать.