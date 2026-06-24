Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": где существует угроза
24 июня, 19:38
6

Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": где существует угроза

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 24 июня вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Смотрите также: Ретрансляторы, которые корректировали удары по Украине, прекратили работу в Беларуси, – Зеленский

Куда летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:16, 24 июня

Погибла женщина, которая оказалась под завалами в результате вражеской атаки в Запорожском районе.

20:12, 24 июня

Группа реактивных БПЛА пролетает над Харьковской областью (Богодухов), курсом на юг.

Реактивный БПЛА в пригороде Днепра, курсом на север.

19:05, 24 июня

БПЛА на востоке Днепропетровской области, направляется в сторону Шахтерского и Павлограда.

БПЛА на севере Запорожской области, направляется в сторону Новониколаевки.

18:55, 24 июня

Враг атаковал коммунальное предприятие в Запорожском районе.

Трое человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек. Продолжаются аварийно-поисковые работы.

Здание частично разрушено, спецтехника повреждена.

18:53, 24 июня

Сумская область: БПЛА к северо-западу от Хотино, курс – юго-западный (Николаевка/Ульяновка).

18:46, 24 июня

БПЛА на западной окраине Херсона, курс – северо-восточный.

18:25, 24 июня

БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.

17:47, 24 июня

БПЛА в Харьковской области над/мимо Богодухова с севера.

17:39, 24 июня

БПЛА в Сумской области в направлении Путивля.

17:25, 24 июня

Николаевская область: БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Очакова/мимо Очакова в северном направлении.

Связанные темы:

Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе