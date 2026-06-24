Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": где существует угроза
Армия страны-террористки вечером 24 июня вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
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Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Погибла женщина, которая оказалась под завалами в результате вражеской атаки в Запорожском районе. Группа реактивных БПЛА пролетает над Харьковской областью (Богодухов), курсом на юг. Реактивный БПЛА в пригороде Днепра, курсом на север. БПЛА на востоке Днепропетровской области, направляется в сторону Шахтерского и Павлограда. БПЛА на севере Запорожской области, направляется в сторону Новониколаевки. Враг атаковал коммунальное предприятие в Запорожском районе. Трое человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек. Продолжаются аварийно-поисковые работы. Здание частично разрушено, спецтехника повреждена. Сумская область: БПЛА к северо-западу от Хотино, курс – юго-западный (Николаевка/Ульяновка). БПЛА на западной окраине Херсона, курс – северо-восточный. БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока. БПЛА в Харьковской области над/мимо Богодухова с севера. БПЛА в Сумской области в направлении Путивля. Николаевская область: БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Очакова/мимо Очакова в северном направлении.
Погибла женщина, которая оказалась под завалами в результате вражеской атаки в Запорожском районе.
Группа реактивных БПЛА пролетает над Харьковской областью (Богодухов), курсом на юг.
Реактивный БПЛА в пригороде Днепра, курсом на север.
БПЛА на востоке Днепропетровской области, направляется в сторону Шахтерского и Павлограда.
БПЛА на севере Запорожской области, направляется в сторону Новониколаевки.
Враг атаковал коммунальное предприятие в Запорожском районе.
Трое человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек. Продолжаются аварийно-поисковые работы.
Здание частично разрушено, спецтехника повреждена.
Сумская область: БПЛА к северо-западу от Хотино, курс – юго-западный (Николаевка/Ульяновка).
БПЛА на западной окраине Херсона, курс – северо-восточный.
БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
БПЛА в Харьковской области над/мимо Богодухова с севера.
БПЛА в Сумской области в направлении Путивля.
Николаевская область: БПЛА из акватории Чёрного моря в направлении Очакова/мимо Очакова в северном направлении.