Насколько важны были ликвидированные офицеры Черноморского флота: в ВМС ответили

В результате атаки на штаб Черноморского флота 22 сентября был ранен и ликвидирован десяток офицеров российской армии. В частности, эти генералы участвовали в запуске ракет по нашему государству.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что эта атака будет иметь влияние на дальнейшие действия Черноморского флота, передает 24 Канал.

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Которыми по важности были ликвидированы офицеры Черноморского флота

Плетенчук отметил, что любые российские генералы действенны в совершении операций и атак на наше государство. Ведь эти действия совершают не главы Кремля.

Уже неоднократно отмечали, что условный Путин не руководит Черноморским флотом, единицами в море, не вывешивает на карте, кто куда пойдет и что будет запускать. Для этого у него есть специально обученные люди, адмиралы,

– сказал он.

Спикер подчеркнул, что именно офицеры руководят штабом, изучают количество и состояние вооружения, кораблей, личного состава, планирующих эти операции. Поэтому без них дальнейшая работа будет выполняться не столь оперативно.

"Конечно, эти "винтики" - наибольшего размера, без которых весь механизм будет работать некорректно. По крайней мере, не сразу он сможет возобновить свою работу хотя бы в штатном режиме", – заверил Плетенчук.

Он также рассказал, что украинские военные ожидают подтверждения фактов ликвидации офицеров Черноморского флота, а также некрологов, которые опубликуют пропагандисты страны-агрессорки.

В результате атаки на Черноморский флот мог погибнуть его командующий