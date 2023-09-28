Насколько важны были ликвидированные офицеры Черноморского флота: в ВМС ответили
В результате атаки на штаб Черноморского флота 22 сентября был ранен и ликвидирован десяток офицеров российской армии. В частности, эти генералы участвовали в запуске ракет по нашему государству.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что эта атака будет иметь влияние на дальнейшие действия Черноморского флота, передает 24 Канал.
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Которыми по важности были ликвидированы офицеры Черноморского флота
Плетенчук отметил, что любые российские генералы действенны в совершении операций и атак на наше государство. Ведь эти действия совершают не главы Кремля.
Уже неоднократно отмечали, что условный Путин не руководит Черноморским флотом, единицами в море, не вывешивает на карте, кто куда пойдет и что будет запускать. Для этого у него есть специально обученные люди, адмиралы,
– сказал он.
Спикер подчеркнул, что именно офицеры руководят штабом, изучают количество и состояние вооружения, кораблей, личного состава, планирующих эти операции. Поэтому без них дальнейшая работа будет выполняться не столь оперативно.
"Конечно, эти "винтики" - наибольшего размера, без которых весь механизм будет работать некорректно. По крайней мере, не сразу он сможет возобновить свою работу хотя бы в штатном режиме", – заверил Плетенчук.
Он также рассказал, что украинские военные ожидают подтверждения фактов ликвидации офицеров Черноморского флота, а также некрологов, которые опубликуют пропагандисты страны-агрессорки.
В результате атаки на Черноморский флот мог погибнуть его командующий
- Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября в Крыму обстреляли штаб Черноморского флота России. Эта атака привела к значительным повреждениям штаба ЧФ, а также многочисленным потерям и раненым среди российского личного состава.
- Впоследствии в Силах специальных операций рассказали, что в результате удара был ликвидированный глава Черноморского флота адмирал Виктор Соколов. Всего погибших было 34 офицера.
- Далее кремлевские пропагандисты опубликовали видео, где якобы жив Соколов присутствует на онлайн-конференции с министром обороны России Шойгу. Поэтому ССО проверяют информацию о вероятной смерти генерала.
- В конце концов, министр обороны Украины Рустем Умеров не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели Соколова. Однако отметил, что его ликвидация была бы хорошей новостью для всех.