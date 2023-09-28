Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що ця атака матиме вплив на подальші дії Чорноморського флоту, передає 24 Канал.

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Якими за важливістю були ліквідовані офіцери Чорноморського флоту

Плетенчук зазначив, що будь-які російські генерали є дієвими в здійсненні операцій та атак на нашу державу. Адже ці дії здійснюють не очільники Кремля.

Уже неодноразово наголошували, що умовний Путін не керує Чорноморським флотом, одиницями в морі, не вивішує на мапі хто куди піде і що буде запускати. Для цього в нього є спеціально навчені люди, адмірали,

– сказав він.

Речник наголосив, що саме офіцери керують штабом, вивчають кількість і стан озброєння, кораблів, особового складу, які планують ці операції. Тому без них подальша робота виконуватиметься не так оперативно.

"Звісно, що ці "гвинтики" – найбільшого розміру, без яких весь механізм буде працювати некоректно. Принаймні не одразу він зможе відновити свою роботу хоча б у штатному режимі", – запевнив Плетенчук.

Він також розповів, що наразі українські військові чекають підтвердження фактів ліквідації офіцерів Чорноморського флоту, а також некрологів, які опублікують пропагандисти країни-агресорки.

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