112 бригада снова ловит дроны: под атакой ее расположение в городе Шуя Ивановской области

Дроны снова пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области России. По предварительной информации, над населенным пунктом уже сбито несколько воздушных целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российской СМИ. Заметим, что там уже раздавались взрывы, ранее под ударом оказалось расположение российской 112-й гвардейской бригады ракетных войск.

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Что известно о взрывах в Шуе

Как сообщают росСМИ росСМИ, местные жители ночью пожаловались на громкие звуки стрельбы и минимум 5 мощных взрывов. Около 03:51 в регионе был введен режим опасности атаки БпЛА, также администрация города объявила об отмене завтрашних занятий в школах.

Дроны атаковали город Шуя: смотрите видео

По предварительной информации, атаке беспилотников снова подверглась 112 ракетная бригада оккупантов. По данным российских телеграмм-каналов, дроны ударили по воинской части, где расположен личный состав и ангары. В сети публикуют соответствующие кадры.

Взрывы в Ивановской области: смотрите видео

Напомним, 16 апреля, беспилотники атаковали расположение российской 112-й гвардейской бригады ракетных войск в городе Шуя Ивановской области. Российские СМИ пишут о 9 погибших в результате этого. Эта бригада атаковала Сумы в воскресенье, 13 марта.