В ходе ликвидации последствий ракетных атак в Староконстантинове погиб участник АТО Сергей Лысюк

Российские военные 5 и 6 августа несколько раз атаковали Староконстантинов. К сожалению, во время ликвидации последствий ракетного террора погиб участник АТО Сергей Лысюк.

Трагическим известием поделилась Ольга Маргулова, которая назвала Сергея Лысюка братом. По словам женщины, теперь ее сын больше не увидит своего крестного отца.

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Погиб во время ликвидации последствий

Братик, наш дорогой Сергей, ты так рано ушел от нас. Прок***ые с***ы забрали сына у мамы, любимого мужа у жены, папу у маленьких деток,

– подчеркнула она.

По ее словам, мужчина выстоял во время АТО, но его жизнь оборвала война. Заметим, что на протяжении последних лет, согласно его сообщениям в фейсбуке, Сергей Лысюк работал спасателем. Это подтвердила его учительница Валентина Сидлецкая.

Каждую секунду, пока тебе спасали жизнь, я молилась и просила Господа оставить тебя. Но чуда не произошло. Ты был прекрасным и очень добрым человеком. Не такой должна была быть наша встреча на этой неделе. Покойся с Богом,

– написала Маргулова.

Редакциятакже выражает соболезнование родным и близким. Вечная память!

Публикацию в сети также сделала учительница Сергея Лысюка. Валентина Сидлецкая подчеркнула, что "сегодня (6 августа – 24 Канал) ночью небесное войско пополнилось еще одним учеником нашего заведения".

"Ликвидируя последствия атаки на город, погиб Сергей Лысюк. Самые искренние соболезнования и низкий поклон семье... Вечная Слава и светлая Память нашему ГЕРОЮ!" – написала она.

Почему россияне бьют по Староконстантинову

Объяснил повторные ракетные удары по Староконстантинову спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты атакуют аэродром, который там расположен.

Он – штатное место базирования бригады тактической авиации, которая вооружена бомбардировщиками Су-24М. Следовательно, целью для врага стала наша авиация.

Но в нынешних условиях хочу сказать, что авиация у нас довольно мобильная. Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в таких условиях,

– подчеркнул он.

По словам Юрия Игната, по всей территории Украины раскинуты десятки оперативных аэродромов. Так что попытки россиян уничтожить украинскую авиацию бесполезны.

В то же время, мы напоминаем, что ракетные и дроновые атаки никуда не исчезнут. Поэтому призываем вас не игнорировать воздушную тревогу и отправиться в укрытие, как только она прозвучит.