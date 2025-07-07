Российский дрон убил 2 человек в Сумской области

Россияне обстреляли Хотинскую общину на Сумщине. В результате попадания вражеского дрона погибли двое местных жителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОВА Олега Григорова.

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На Сумщине есть жертвы в результате атаки России

Двое жителей Хотинской общины, предварительно, мужчины 60 и 48 лет, получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного беспилотника. Тела погибших обнаружили 7 июля на месте атаки.

Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения пограничной Сумщины,

– подчеркнул председатель ОВА.

Заметим, накануне, 6 июля, Россия ударила по Битицкому старостату Сумской общины КАБами, ракетами и ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела есть жертва среди гражданских.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!