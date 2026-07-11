Авиаудар по Сумам: жертвами российского террора стали мужчина и 13-летняя Ульяна

11 июля днем российские войска нанесли удар по Сумам авиабомбами. В результате атаки есть погибшие среди гражданского населения.

О том, кого убил российский авиаудар, пишет "Кордон.Медиа".

Кто стал жертвами вражеской атаки?

Сообщалось, что среди погибших в результате атаки есть один ребенок. Оказалось, что российский террор взял жизнь 13-летней Ульяны. В момент обстрела девочка находилась возле остановки общественного транспорта.

Погибшая 13-летняя Ульяна / Фото из телеграма "Кордон.Медиа"

От полученных травм в больнице также скончался Кирилл. По словам его коллег, он работал в компании по продаже автомобилей. Мужчина стал пятой жертвой российского удара.



Погибший в результате авиаудара Кирилл / Фото из телеграма "Кордон.Медиа"

Ранее журналисты сообщали, что, к сожалению, спасти жизнь 58-летнего Эдуарда Побегайла не удалось. Мужчина ждал общественный транспорт на остановке, когда Россия совершила атаку на город.

Напомним, авиаудар по Сумам произошел около 15:00. Враг сбросил как минимум три авиабомбы на объект инфраструктуры и людную площадку. Всего в результате обстрела пять человек погибли и 33 пострадали.

Также известно о повреждениях нескольких многоквартирных домов, автомобилей, АЗС, автосалона, ресторана и гаражей.