Авиаудар по Сумам: жертвами российского террора стали мужчина и 13-летняя Ульяна
11 июля днем российские войска нанесли удар по Сумам авиабомбами. В результате атаки есть погибшие среди гражданского населения.
О том, кого убил российский авиаудар, пишет "Кордон.Медиа".
Кто стал жертвами вражеской атаки?
Сообщалось, что среди погибших в результате атаки есть один ребенок. Оказалось, что российский террор взял жизнь 13-летней Ульяны. В момент обстрела девочка находилась возле остановки общественного транспорта.
От полученных травм в больнице также скончался Кирилл. По словам его коллег, он работал в компании по продаже автомобилей. Мужчина стал пятой жертвой российского удара.
Погибший в результате авиаудара Кирилл / Фото из телеграма "Кордон.Медиа"
Ранее журналисты сообщали, что, к сожалению, спасти жизнь 58-летнего Эдуарда Побегайла не удалось. Мужчина ждал общественный транспорт на остановке, когда Россия совершила атаку на город.
Напомним, авиаудар по Сумам произошел около 15:00. Враг сбросил как минимум три авиабомбы на объект инфраструктуры и людную площадку. Всего в результате обстрела пять человек погибли и 33 пострадали.
Также известно о повреждениях нескольких многоквартирных домов, автомобилей, АЗС, автосалона, ресторана и гаражей.