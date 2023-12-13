Враг пытался запутать маршруты: детали ночной атаки "Шахедами" по Одесской области

В ночь на 13 декабря российские оккупанты выпустили на Одесскую область "Шахеды". Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Обломки сбитых дронов вызвали повреждения. Также есть раненные.

Захватчики пытались запутать маршруты и сделали это именно в таких погодных условиях. Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Произошла атака на Одесский район. Враг пытался прежде всего запутать маршруты, но самое главное – использовал именно такие погодные условия", – сказал спикер.

Последствия ночной атаки

Сергей Братчук отметил, что обломки сбитых "Шахедов" упали на одну из локаций, где находилось авторемонтное предприятие – коммунальное предприятие Одесского городского совета. 11 автомобилей было повреждено, в частности, 3 – сгорели дотла.

Два человека получили ранения. Им максимально быстро оказали медицинскую помощь. В настоящее время они находятся на лечении. Конечно, врачи приложат все усилия, чтобы они стали в строй,

– подчеркнул он.

Также произошло падение обломков на один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Кроме того, есть попадание обломков в административное здание. Оно не использовалось. Пострадавших нет.

"Сегодня маршрут был ясен. Он особо не менялся. Это Херсонская область и временно оккупированный Крым. Враг пытался использовать туман", – рассказал Братчук.

Спикер подчеркнул, что падение обломков очень опасно. Поэтому когда раздается воздушная тревога – обязательно нужно идти в укрытие.

Цель врага

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" объяснил, что прежде всего цель оккупантов – это террор. Враг повредил авторемонтное предприятие, чтобы навредить логистике.

Что касается припортовой инфраструктуры, то тоже понятно. Это логистика, то, что связано с экспортными возможностями нашего государства. Это финансы, оборона Украины,

– добавил он.

Ночная атака "Шахедами": главное