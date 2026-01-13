Россия била баллистикой и БпЛА: как ПВО отразила ночную атаку

Вечером 12 января Россия снова запустила по Украине более 300 воздушных целей. Враг атаковал баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

Силам обороны Украины удалось обезвредить более 240 российских целей. Однако известно и о десятках попаданий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Как сообщили в ВС ВСУ, ночью 13 января Россия запустила по Украине:

18 баллистических ракет Искандер-М/ЗКР С-300 с разных направлений в России и с ВОТ Крыма,

7 ракет Искандер-К из Курской и Белгородской областей России,

293 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие. Около 200 из них составляют "Шахеды".

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях

– добавили военные.

Предварительно, ПВО обезвредила 247 вражеских целей. Среди них 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет и 240 вражеских БпЛА. Воздушную атаку отражали на севере, юге, востоке и в центре страны.

Однако, по данным ВС ВСУ, ракеты и 48 ударных БпЛА попали на 24 локациях.

Какие последствия российских ударов?