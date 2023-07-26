Оккупанты применяют разные виды вооружения, – Игнат о масштабной атаке на Украину

Ракетный террор со стороны окупантов продолжается. В Воздушных силах рассказали, как двигались воздушные цели во время вечерней атаки 26 июля, а также объяснили, почему враг решил нанести удар именно в это время суток.

Собственно, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал этот ракетный обстрел, – информирует 24 Канал. По его словам, захватчики применили разные типы вооружения.

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Что известно об атаке

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Как отметил спикер, сначала были зафиксированы в небе истребители МиГ-31К оккупантов и впоследствии высокоскоростные цели. Возможно, это были "Кинжалы", а вместе с ними – еще и баллистические ракеты.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областях.

Таким образом противник применяет разные типы вооружения. Основное, что мы знаем, ракеты были запущены из Каспия.

Итак, двигались воздушные цели так:

залетели с юго-востока, оккупированных территорий;

сначала направлялись на Харьковщину, затем сменили курс на Днепр;

после этого ракеты полетели в сторону Кропивницкого, что на Кировоградщине;

впоследствии было зафиксировано их движение на перекрестке Винницкой, Николаевской и Одесской областей;

через некоторое время угроза возникла для Тернопольщины и Львовщины;

однако в воздушном пространстве Львовской области воздушные цели оккупантов развернулись на 180 градусов;

в конце концов, удар был направлен по Хмельнитчине.

По мнению Игната, захватчики решили нанести удар по нашему государству именно вечером 26 июля, поскольку в это время проходил Совет Украины – НАТО.

Противник всегда на такие символические даты и мероприятия совершает такие провокации.

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Отметим напоследок, что, как предполагали мониторинговые каналы и констатировал Игнат, целью этого ракетного удара была, в частности, авиабаза в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Как известно, там базируется наша авиация.

Собственно, жители этого региона, как отмечают СМИ слышали взрывы не менее четырех раз.