Разрушения, пожары и погибшие: последствия российского обстрела Тернопольщины и Хмельнитчины
- Россия осуществила массированную атаку на Украину, пострадали, в частности, Тернопольская и Хмельницкая области, повреждена инфраструктура, есть погибшие и раненые.
- В Хмельницкой области погибли 4 человека, 5 раненых, разрушено 6 жилых домов, более 20 повреждены.
Ночью 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. В частности, пострадали Тернопольская и Хмельницкая области – там повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Тернопольской и Хмельницкой области.
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Что известно о ночном ударе России
В Тернопольской области оккупанты повредили промышленный объект – в результате атаки возник пожар. Более 68 спасателей и 16 единиц техники привлекли к ликвидации. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки: смотрите видео ГСЧС
В Хмельницкой области есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно, погибли 4 человека.
Последствия атаки россиян в Хмельницкой области: смотрите фото ГСЧС
Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 – повреждены,
– объяснили в ГСЧС.
К ликвидации последствий удара России в Хмельницкой области привлечено 38 спасателей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.
Президент Украины прокомментировал ночной обстрел. "Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская, Полтавщина, Днепровская, Николаевщина, Харьковщина и Черкасская область. Сознательные удары по обычным городам", – подчеркнул Зеленский.
Он заявил, что Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать. По словам президента, без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость.