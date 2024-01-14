"Не имеющие аналогов" ракеты уже не те: Игнат предположил, что на качество влияют санкции

Во время комбинированной атаки по Украине 13 января оккупанты запускали разные типы ракет, в частности, и "Кинжалы". Однако, хваленые Путиным "не имеющие аналогов" ракеты становятся все хуже.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Также предположил, что на качество негативно влияют антироссийские санкции, передает 24 Канал.

Узнайте больше "Кинжалы" летят бог знает куда: в Воздушных силах намекнули, что в России проблемы с ракетами

"Есть определенные аспекты, которые на это указывают"

Во время атаки 13 января защитники неба сбили 8 ракет. Остальные, заметил Игнат, было или просто подавлены, или не долетели.

Российские ракеты уже не те, что были вчера, как говорится. У них уже хуже качество. Может, уже санкции влияют. Информация не 100%, но есть определенные аспекты, которые на это указывают,

– подчеркнул спикер.

Также отметил активное противодействие Сил обороны, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы. Подчеркнул, вчерашний день показывает то, что процент долетевших российских целей, которые не долетели, довольно-таки высок.

Оккупанты запустили 6 "Кинжалов"

В субботу россияне запустили из Миг-31К шесть "Кинжалов". После вражеской атаки Юрий Игнат заметил, что половина этих ракет точно не достигли своих целей.

В Воздушных силах намекнули, что у россиян серьезные проблемы. Отметили: "Не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!".

В то же время подчеркнули, что это вовсе не означает, что "Кинжалы" не представляют угрозы, а скорее наоборот. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

Владимир Путин не раз хвастался ракетами "Кинжал". В частности, называл их гиперзвуковыми и заявлял: "Авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" уникален: ему аналогов в мире нет".

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Россия уже выпустила по Украине 73 этих аэробаллистических ракет. Так, 7 января Игнат сообщал о 63 "Кинжалах" в целом, еще 10 ракет враг запустил 8 и 13 января (4 и 6 соответственно).

По словам спикера, с мая 2023 года, когда Украина впервые получила Patriot, наши защитники уже сбили 25 "Кинжалов".